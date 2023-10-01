Что известно о взрыве у здания МВД Турции в Анкаре, есть ли погибшие

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у здания ведомства в Анкаре была совершена попытка теракта: один из террористов погиб, другой нейтрализован. Что произошло и есть ли жертвы?

Взрыв в турецкой Анкаре 01.10.2023

Около 10:00 по московскому времени местное ТВ сообщило о взрыве возле здания МВД Турции в Анкаре. Туда сразу же выдвинулись спецслужбы, президентская охрана и взрывотехники. Очевидцы рассказали, что у места, где прогремел взрыв, слышны звуки перестрелки, а у одного из нападавших был гранатомет. Чем была вызвана атака, не сообщается. Полиция перекрыла квартал.

«Около 09:30 два террориста, приехавшие на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре совершили взрыв», — сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Один из террористов погиб во время взрыва, другого нейтрализовали. В результате нападения пострадали двое полицейских. Входы и выходы из парламента Турции закрыты. В районе ЧП работают правоохранители и медики.

Местные СМИ пишут, что сейчас полиция принимает масштабные меры по усилению безопасности в регионе — на место происшествия прибыли группы специального назначения. В настоящее время бульвар Ататюрка и площадь Кызылай закрыты после взрыва, который раздался недалеко от ворот Великого национального собрания Турции Чанкая.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв в Анкаре 10 июня, причины и последствия

В Анкаре 10 июня прогремел взрыв в производственной части завода по изготовлению ракет и взрывчатых веществ (MKE) в районе Эльмадаг. Пять человек находились под завалами, велись работы по их вызволению. Информация о погибших и причине взрыва уточнялась. На месте взрыва работали экстренные службы.

Через некоторое время в Минобороны Турции сообщили, что пять человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству ракет. Причиной ЧП могла стать неконтролируемая химическая реакция, заявили власти Анкары.

Теракты в Стамбуле 13 ноября и 15 ноября

В Стамбуле 13 ноября произошел мощный взрыв. Власти Турции временно запретили журналистам вести трансляции с места случившегося, а также писать новости о ЧП. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что количество раненых при взрыве достигло 53 человек, погибло шесть. Осуществление теракта стало главной причиной произошедшего взрыва, заявили в полиции. В свою очередь, в российском Генконсульстве уточнили, что граждан РФ нет в списке пострадавших при взрыве.

15 ноября взрыв прогремел в Стамбуле на улице Фатих. Местные СМИ сообщили, что рванул автомобиль и пламя перекинулось на соседние транспортные средства. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Фатих — исторический район Стамбула. Там сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города.

Читайте также:

Россиянка погибла в ДТП в Анталье

Активист сжег куклу Эрдогана перед посольством Турции в Швеции

В Турции разбился автобус с пассажирами