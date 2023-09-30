Активист сжег куклу Эрдогана перед посольством Турции в Швеции Противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу Эрдогана у посольства Турции в Швеции

Фото: Caisa Rasmussen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у посольства страны в Швеции, пишет издание Aftonbladet. Свою акцию он провел накануне 1 октября, когда парламент Турции начнет свою работу и в том числе рассмотрит вопрос ратификации заявки Швеции для вступление в НАТО.

Я сделал все это сам. У меня была кукла высотой 1,80 см, которую я нарядил в образ Эрдогана. Я поджег его, — прокомментировал свои действия активист.

Он объяснил, что выступает против вступления Швеции в НАТО и намерен таким образом повлиять на ход голосования в турецком парламенте.

В МИД Турции уже осудили данную акцию, подчеркнув, что ожидают от Швеции борьбы с «систематическим оскорблением избранных лидеров, а также продолжающейся террористической пропагандой».

Это не первая манифестация Лукаса против вступления Швеции в НАТО. В июле он получил разрешение полиции на сожжение Корана, однако решил вместо священной книги уничтожить устав НАТО. Он изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. По словам Лукаса, изначально он надеялся, что его действия смогут остановить или притормозить присоединение Швеции к военно-политическому блоку.