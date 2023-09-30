Россиянка погибла в ДТП в Анталье

Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Россиянка погибла в ДТП в турецкой Анталье, сообщило ТАСС расположенное там генеральное консульство РФ. Еще четверо граждан России пострадали, двое из них оказались в реанимации.

30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации. Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося, — сказали в консульстве.

30 сентября автобус с пассажирами перевернулся на дороге в северной части Турции, сообщает Anadolu. В результате инцидента пять человек погибли, еще 30 пострадали.

Авария произошла в районе Мерзифона в провинции Амасья. Как утверждалось, водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы.

Ранее ДТП с автобусом также произошло в Самарской области. В результате аварии четыре человека погибли. Кроме того, сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Столкновение произошло после того, как фура выехала на встречную полосу.