В Турции разбился автобус с пассажирами Anadolu: пять человек погибли в результате ДТП с автобусом у турецкого Мерзифона

Фото: Xinhua/Global Look Press

Автобус с пассажирами перевернулся на дороге в северной части Турции, сообщает Anadolu. По информации агентства, в результате инцидента пять человек погибли, еще 30 пострадали.

Инцидент произошел в районе Мерзифона в провинции Амасья. Как утверждается, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы.

Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением, — написали в агентстве.

Ранее ДТП с автобусом также произошло в Самарской области. В результате аварии четыре человека погибли. Кроме того, сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Столкновение произошло после того, как фура выехала на встречную полосу.

В Краснодаре произошло ДТП при участии автомобиля скорой помощи, который столкнулся с двумя другими машинами, когда ехал с включенными маячками и звуковым сигналом. В результате инцидента фельдшер скорой помощи получил закрытую черепно-мозговую травму, а водитель машины скорой помощи — перелом руки.