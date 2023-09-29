Под Самарой четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Самарской области четыре человека погибли в результате аварии с микроавтобусом и грузовиком, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Три человека переведены в областные стационары. ДТП произошло в Похвистневском районе вечером 28 сентября.

В результате ДТП четыре человека погибли. Четыре пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок. В настоящее время трое пострадавших переведены в областную больницу. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, — сообщили в Минздраве.

На место ДТП прибыли четыре бригады скорой помощи и бригада трассового медицинского пункта центра медицины катастроф.

Похвистневской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП. Центр ГО и ЧС Самарской области отмечает, что среди пострадавших числится четырехлетний ребенок. Одного пострадавшего и одного погибшего пришлось вызволять из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

27 сентября В Краснодаре автомобиль скорой помощи, двигаясь с включенными маячками и звуковым сигналом, попал в ДТП с двумя другими автомобилями, одним из которых был самосвал. Пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.