Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в ДТП с самосвалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре автомобиль скорой помощи, двигаясь с включенными маячками и звуковым сигналом, попал в ДТП с двумя другими автомобилями, одним из которых был самосвал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.

Спецавтомобиль двигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40 лет Победы со стороны улицы Российской в сторону улицы 1 Мая. С прилегающей территории, напротив дома 146/1, выезжала Honda, переехав две полосы движения, выезжала на третью, где и столкнулась с каретой медпомощи. Скорую от удара развернуло, и она столкнулась с самосвалом, — сообщили в ведомстве.

Фельдшер скорой помощи получил закрытую черепно-мозговую травму, а водитель машины скорой помощи — перелом руки. Правоохранительные органы проводят административное расследование инцидента.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.