Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти

Пять человек погибли в результате пожаров в американском штате Калифорния, ещё двое числятся без вести пропавшими.
Ранее было известно о двух жертвах: пилоте тушившего пожар вертолёта и сотруднике энергетической компании, также участвовавшем в ликвидации возгорания на севере Калифорнии.
Всего от пожаров пострадали уже более 30 человек, в их числе как жители штата, так и пожарные. Огнём охвачены 125 тысяч гектаров, сгорели более 170 зданий. В зоне риска находятся ещё 50 тысяч построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата, эвакуированы около ста тысяч жителей, в том числе с авиабазы Трэвис, передаёт ТАСС .
Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что вследствие ударов молнии, которых за несколько суток было зафиксировано около 11 тысяч, появились 367 новых очагов пожаров. В ликвидации бедствия принимают участие около десяти тысяч пожарных.
2020 has thrown a lot at us. A pandemic. Lightning strikes. Record heatwaves. Fires. But if thereâs one thing I know about CA itâs that we are resilient.
Thank you to those on the frontlines today keeping us safe. You represent the very best of what it means to be a Californian. pic.twitter.com/owAp5tN9GQ