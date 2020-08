Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти

Ранее было известно о двух жертвах: пилоте тушившего пожар вертолёта и сотруднике энергетической компании, также участвовавшем в ликвидации возгорания на севере Калифорнии.

Всего от пожаров пострадали уже более 30 человек, в их числе как жители штата, так и пожарные. Огнём охвачены 125 тысяч гектаров, сгорели более 170 зданий. В зоне риска находятся ещё 50 тысяч построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата, эвакуированы около ста тысяч жителей, в том числе с авиабазы Трэвис, передаёт ТАСС .

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что вследствие ударов молнии, которых за несколько суток было зафиксировано около 11 тысяч, появились 367 новых очагов пожаров. В ликвидации бедствия принимают участие около десяти тысяч пожарных.