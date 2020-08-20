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Происшествия

Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти

09:59, 21 августа 2020
Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press

Пять человек погибли в результате пожаров в американском штате Калифорния, ещё двое числятся без вести пропавшими.

Ранее было известно о двух жертвах: пилоте тушившего пожар вертолёта и сотруднике энергетической компании, также участвовавшем в ликвидации возгорания на севере Калифорнии.

Всего от пожаров пострадали уже более 30 человек, в их числе как жители штата, так и пожарные. Огнём охвачены 125 тысяч гектаров, сгорели более 170 зданий. В зоне риска находятся ещё 50 тысяч построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата, эвакуированы около ста тысяч жителей, в том числе с авиабазы Трэвис, передаёт ТАСС .

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что вследствие ударов молнии, которых за несколько суток было зафиксировано около 11 тысяч, появились 367 новых очагов пожаров. В ликвидации бедствия принимают участие около десяти тысяч пожарных.

Как писал NEWS.ru ранее, число пострадавших при пожаре в селе Вемилово Ступинского района увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось, что ожоги получили женщина и двое детей.

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