Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти

https://static.news.ru/photo/0eb4272e-e37c-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press

Пять человек погибли в результате пожаров в американском штате Калифорния, ещё двое числятся без вести пропавшими.

Ранее было известно о двух жертвах: пилоте тушившего пожар вертолёта и сотруднике энергетической компании, также участвовавшем в ликвидации возгорания на севере Калифорнии.

Всего от пожаров пострадали уже более 30 человек, в их числе как жители штата, так и пожарные. Огнём охвачены 125 тысяч гектаров, сгорели более 170 зданий. В зоне риска находятся ещё 50 тысяч построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата, эвакуированы около ста тысяч жителей, в том числе с авиабазы Трэвис, передаёт ТАСС .

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что вследствие ударов молнии, которых за несколько суток было зафиксировано около 11 тысяч, появились 367 новых очагов пожаров. В ликвидации бедствия принимают участие около десяти тысяч пожарных.

2020 has thrown a lot at us. A pandemic. Lightning strikes. Record heatwaves. Fires. But if thereâs one thing I know about CA itâs that we are resilient.



Thank you to those on the frontlines today keeping us safe. You represent the very best of what it means to be a Californian. pic.twitter.com/owAp5tN9GQ — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 20, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, число пострадавших при пожаре в селе Вемилово Ступинского района увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось, что ожоги получили женщина и двое детей.