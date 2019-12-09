https://static.news.ru/photo/21b18334-1a51-11ea-8a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Количество погибших в результате пожара на территории колледжа в Одессе по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляет 12 человек. Об этом в сводке сообщили сотрудники пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС.

Ранее в СМИ появилась информация о 10 жертвах пожара. Отмечается, что 9 декабря в 00:35 и в 05:15 во время разбора завалов были найдены тела ещё двух погибших. В настоящее время в больницах остаются 9 из 30 пострадавших во время ЧП, подчёркивается на сайте ГСЧС Украины.

Пожар произошёл 4 декабря. Ранее NEWS.ru писал, что местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным. Такие данные распространил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политик подчеркнул, что спасатели продолжают поиски, власти окажут поддержку всем, кто потерял родных.