Число жертв отравления антисептиком увеличилось до семи в Якутии

Число жертв отравления антисептиком увеличилось до семи человек, ещё один пострадавший умер в больнице в Якутии. Всего отравились девять человек, остаток антисептика изъят для экспертизы.
Как выяснилось, в веществе содержится 60% метанола. Сейчас в регионе проводятся рейды по изъятию данного антисептика из торговых точек,
Прокуратура субъекта проводит проверку по соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Происшествие случилось 18 ноября в селе Томтор Таттинского района. Компания распивала в частном доме антисептик. На следующий день у себя дома умерла 41-летняя женщина, в больнице умерли двое мужчин 27 и 59 лет. В компании было девять человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло шести. Ранее сообщалось о трёх погибших.