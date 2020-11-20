Число жертв отравления антисептиком увеличилось до семи в Якутии

https://static.news.ru/photo/d177383e-2baa-11eb-b765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число жертв отравления антисептиком увеличилось до семи человек, ещё один пострадавший умер в больнице в Якутии. Всего отравились девять человек, остаток антисептика изъят для экспертизы.

Как выяснилось, в веществе содержится 60% метанола. Сейчас в регионе проводятся рейды по изъятию данного антисептика из торговых точек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Уже найдена продукция объёмом более 200 л в двух районах республики, она изъята.

Прокуратура субъекта проводит проверку по соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Происшествие случилось 18 ноября в селе Томтор Таттинского района. Компания распивала в частном доме антисептик. На следующий день у себя дома умерла 41-летняя женщина, в больнице умерли двое мужчин 27 и 59 лет. В компании было девять человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло шести. Ранее сообщалось о трёх погибших.