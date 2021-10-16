Число умерших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 18

В Следственном комитете уточнили число умерших от отравления метанолом жителей Екатеринбурга. По последней информации, скончались 18 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

О смертельных случаях отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его словам, незаконный розлив происходил на одном из рынков города.

Ранее стало известно, что 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем.