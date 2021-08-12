Губернатор: число пострадавших при взрыве в Воронеже выросло до 18

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, который сейчас работает на месте взрыва автобуса ПАЗ, сообщил, что число пострадавших при взрыве в Воронеже выросло до 18. Об этом сообщает RT.

Источник издания также сообщил , что власти города не исключают взрыва безоболочного взрывного устройства в воронежском автобусе.

Очевидец Владимир рассказал телеканалу, что взрыв был очень громкий, а его машину сильно шатнуло.

В 21:10 произошла эта ситуация. Происходит взрыв, машину качает, я смотрю в зеркало, у меня порванная будка насквозь. Начинают собираться люди, приезжают полиция, ДПС, скорая, пожарные. Все приехали прям максимально быстро. Кого-то вынесли с оторванными ногами, к сожалению. Кто-то уехал с ссадинами глубокими, — рассказал он.

Вечером в четверг в Воронеже произошёл взрыв в автобусе. Изначально сообщалось о взрыве газового оборудования, но эта версия не подтвердилась, потому что автобус работал на дизеле. Однако и версию теракта власти пока не подтверждают, так как нет характерных поражающих элементов. На месте работают криминалисты и сотрудники ФСБ.

Пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже скончалась в больнице. 35-летней женщине взрывом оторвало ногу, врачи провели ампутацию, но она умерла от потери крови, сообщил местный депздрав.