Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове выросло до 12

При взрыве в женском монастыре в Серпухове пострадали 12 человек, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сообщалось, что утром 13 декабря самодельное взрывное устройство на территорию обители пронёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. По последним данным, после взрыва он выжил и находится в крайне тяжёлом состоянии.

Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжёлом состоянии, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В областной прокуратуре заявили, что сам 18-летний нападавший госпитализирован, хотя ряд СМИ сообщал о его гибели. По данным источника ТАСС, молодого человека вынесли из здания в крайне тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу. Юношу осмотрели сапёры, опасных предметов на нём не обнаружено. На месте происшествия работают областная прокуратура, правоохранители, следователи и спецназ.

По одной из версий, мотивом нападения стала личная неприязнь бывшего ученика приходской школы при религиозном учреждении к педагогам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жизням подростков, пострадавших при взрыве на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, ничего не угрожает. По его словам, все экстренные службы отреагировали оперативно.

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря произошёл утром 13 декабря. Самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. Мотивом нападения, по предварительным данным, стала личная неприязнь к педагогам и монахиням.