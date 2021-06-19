Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 24

https://static.news.ru/photo/7c3503de-d176-11eb-9d5b-96000091f725_660.jpg Фото: yalta.rk.gov.ru

Двадцать четыре человека пострадали от наводнения в Ялте. Один погиб и ещё двое пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, пропавшей числилась одна женщина. Причиной стихийных бедствий в городе стал циклон, который обрушился на Ялту 17 июня. В городе и других пострадавших районах Крыма была объявлена чрезвычайная ситуация, началась эвакуация людей.

К 20 июня ситуация в городе стабилизировалась, проблемными остаются только два района. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглые сутки.

Как сообщалось ранее, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей. После прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в посёлке на южном берегу Крыма характеризуется как сложная — подтоплены дома, нет водоснабжения.