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Происшествия

Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 24

06:21, 20 июня 2021
Фото: yalta.rk.gov.ru

Двадцать четыре человека пострадали от наводнения в Ялте. Один погиб и ещё двое пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, пропавшей числилась одна женщина. Причиной стихийных бедствий в городе стал циклон, который обрушился на Ялту 17 июня. В городе и других пострадавших районах Крыма была объявлена чрезвычайная ситуация, началась эвакуация людей.

К 20 июня ситуация в городе стабилизировалась, проблемными остаются только два района. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглые сутки.

Как сообщалось ранее, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей. После прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в посёлке на южном берегу Крыма характеризуется как сложная — подтоплены дома, нет водоснабжения.

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