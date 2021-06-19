Число пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 24

Двадцать четыре человека пострадали от наводнения в Ялте. Один погиб и ещё двое пропали без вести, сообщает РИА Новости.
Ранее
К 20 июня ситуация в городе стабилизировалась, проблемными остаются только два района. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглые сутки.
Как сообщалось ранее, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из подтопленных домов в посёлке Кореиз под Ялтой началась частичная эвакуация людей. После прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в посёлке на южном берегу Крыма характеризуется как сложная — подтоплены дома, нет водоснабжения.