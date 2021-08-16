Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 1419

Число жертв землетрясения, произошедшего 14 августа на Гаити, достигло 1419. Ранения получили около 7 тысяч человек. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики в эфире государственного телевидения, передаёт ТАСС.

По имеющимся данным, в понедельник, 16 августа, в департаменте Юг зарегистрировано 1133 погибших, в департаменте Гранд-Анс — 162 погибших, в департаменте Нипп — 122 погибших, в департаменте Северо-запад — двое погибших.

Также мы располагаем информацией о более чем 6,9 тыс. травмированных, — сообщили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2. Поиски пострадавших и жертв продолжаются. Мобилизованы все экстренные службы страны.

Ранее в заявлении Управления гражданской защиты страны сообщалось о 724 погибших.