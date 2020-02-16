https://static.news.ru/photo/5125d39e-508f-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

На Урале увеличилось количество жертв ЧП на заводе «Русский хром» под Екатеринбургом. В больнице скончалась ещё одна женщина, получившая серьёзные ожоги.

Вторая женщина скончалась сегодня ночью. Всем трём семьям погибших будет оказана поддержка, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.

По данным агентства, на заводе произошло замыкание электропроводки. В результате ЧП три человека, которые являются работниками предприятия, получили критические ожоги поверхности тела. Они были экстренно госпитализированы.

14 февраля скончался мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы № 40 в Екатеринбурге.

Ранее, как писал NEWS.ru, взрыв прогремел на заводе резиновых изделий в Мценске. Погибли пять граждан Турции, трое пострадали.