На Урале увеличилось количество жертв ЧП на заводе «Русский хром» под Екатеринбургом. В больнице скончалась ещё одна женщина, получившая серьёзные ожоги.
Вторая женщина скончалась сегодня ночью. Всем трём семьям погибших будет оказана поддержка, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.
По данным агентства, на заводе произошло замыкание электропроводки. В результате ЧП три человека, которые являются работниками предприятия, получили критические ожоги поверхности тела. Они были экстренно госпитализированы.
14 февраля скончался мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы № 40 в Екатеринбурге.
Ранее, как писал NEWS.ru, взрыв прогремел на заводе резиновых изделий в Мценске. Погибли пять граждан Турции, трое пострадали.