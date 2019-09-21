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В результате пожара в Аткарском районе Саратовской области погибли четыре человека. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, пожар произошёл в частном доме в селе Озёрное около 05:00 по местному времени. После тушения огня были найдены тела хозяина, его сожительницы и их односельчанки. Личность четвертого погибшего устанавливается.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. Известно, что дом был оснащён газовым отоплением. По предварительной версии, именно оно могло стать причиной пожара, отмечает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, в Омской области в воскресенье, 22 сентября, тушили крупный пожар. В деревне Половинка загорелись порядка десяти дачных домиков. Пожар перекинулся на постройки с загоревшейся травы.