https://static.news.ru/photo/3428e40e-2bc1-11ea-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое взрослых и двое детей спасены на пожаре в центре Москвы. Они переданы медикам для проверки.

Пожар произошёл в доме 16 по улице Гольяновская, в одной из квартир на седьмом этаже. Его площадь составила 5 кв.м, рассказали АГН «Москва» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание было потушено в течение получаса с момента поступления сообщения о пожаре. Причины его возникновения не называются.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате пожара в Подмосковье. В настоящее время устанавливаются личности жертв происшествия.