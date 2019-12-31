Двое взрослых и двое детей спасены на пожаре в центре Москвы. Они переданы медикам для проверки.
Пожар произошёл в доме 16 по улице Гольяновская, в одной из квартир на седьмом этаже. Его площадь составила 5 кв.м,
Возгорание было потушено в течение получаса с момента поступления сообщения о пожаре. Причины его возникновения не называются.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате пожара в Подмосковье. В настоящее время устанавливаются личности жертв происшествия.
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