Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

https://static.news.ru/photo/34a04dbc-5f39-11eb-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мой Энгельс/vk.com

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Четыре человека погибли от полученных в аварии травм.

ДТП произошло около 19:00 (18:00 мск) в Энгельсском районе неподалеку от села Титоренко на шоссе Энгельс — Ершов — Озинки. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись машины марок Daewoo Nexia и Opel. Водитель и пассажир каждого автомобиля скончались на месте до прибытия медиков.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и личные данные погибших уточняются, сообщает РИА Новости.

24 января ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Приморском районе Архангельской области, писал NEWS.ru. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 во время движения потерял контроль над управлением, в результате чего выехал по полосу встречного движения. Там произошло столкновение с машиной Hyundai, двигавшейся во встречном направлении. В отечественном автомобиле было пять человек, четверо из них погибли. Иномаркой управляла жительница Северодвинска 1971 года рождения, она и её дочь 2008 года рождения, находящаяся в салоне, получили травмы.