МЧС РФ подтвердило гибель одного человека при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Зеленогорске Красноярского края.
К моменту прибытия пожарных горели две квартиры в доме № 24 по улице Мира. Спасатели эвакуировали 20 человек и обнаружили погибшего. По данным источника в экстренных службах, пожар произошёл вследствие взрыва бытового газа на третьем этаже. Огонь потушен,
Как писал NEWS.ru ранее, хлопок газа с последующим пожаром произошёл в 12-этажном доме в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали 55 человек, среди которых было 20 детей.
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