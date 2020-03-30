https://static.news.ru/photo/db105792-72ee-11ea-855e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС РФ подтвердило гибель одного человека при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Зеленогорске Красноярского края.

К моменту прибытия пожарных горели две квартиры в доме № 24 по улице Мира. Спасатели эвакуировали 20 человек и обнаружили погибшего. По данным источника в экстренных службах, пожар произошёл вследствие взрыва бытового газа на третьем этаже. Огонь потушен, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, хлопок газа с последующим пожаром произошёл в 12-этажном доме в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали 55 человек, среди которых было 20 детей.