Бывший вице-премьер Свердловской области ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/fd34904e-2e6f-11eb-81ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В возрасте 82 лет умер бывший вице-премьер Свердловской области по социальным вопросам Александр Блохин. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, Блохин отдал работе в сфере здравоохранения более 50 лет своей жизни. За это время командой главного управления здравоохранения области выполнялись работы по строительству медучреждений, их материально-техническому обеспечению, решению проблем по некоторым медицинским центрам и внедрению обязательного медстрахования, передаёт URA.RU.

Здравоохранению Свердловской области Александр Борисович Блохин отдал свыше 50 лет, — говорится в сообщении ведомтсва.

Окончивший в 1962 году Свердловский медицинский институт по специальности «санитарный врач» Блохин в 1984 году был назначен заведующим областным отделом социального обеспечения, а в 1986 году — руководителем главного управления здравоохранения Свердловской области. В 1992 году он стал вице-губернатором по социальным вопросам.

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