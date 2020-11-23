Умер директор Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьёв

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Гендиректор Сибирского федерального научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства (СибФНКЦ ФМБА), депутат законодательной думы Томской области Виктор Воробьёв скончался от осложнений после операции на сердце на 54-ом году жизни. Осложнения у него возникли на фоне подтверждённого коронавируса.

Виктор Александрович скончался накануне в одной из московских клиник. На фоне COVID-19 у него было осложнение после операции на сердце, — сообщили РИА Томск в СибФНКЦ.

Воробьёв родился в 1967 году, окончил военно-медицинский факультет Томского мединститута по специальности лечебное дело. В 1993-1996 годах служил в вооружённых силах, был начальником медпункта. В 1995-ом Воробьёв принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, где получил боевое ранение и был награждён медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени с мечами.

В СибФНКЦ Воробьёв начал работать в 2002 году, с 2014-го являлся его гендиректором. В 2016 году был избран депутатом законодательной думы Томской области.

Как писал NEWS.ru, накануне скончался бывший глава республики Хакасия Виктор Зимин. Ему было 58 лет. В августе Зимина госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Он проходил лечение в военном госпитале на территории Москвы, но его организм не смог справиться с тяжёлой формой пневмонии. Зимин руководил Хакасией в период с 2009 года по 2018-й. С января по сентября 2013 года был врио главы республики.