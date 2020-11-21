Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Фото: Правительство Республики Хакасия

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сам политик сообщил в понедельник, 23 ноября.

Солодов узнал о заражении 12 дней назад. Губернатор, получив положительный тест на коронавирус, сразу же ушёл на самоизоляцию и начал работать в дистанционном формате. Политик две недели провёл на карантине....