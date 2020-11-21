Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Ранним утром в понедельник, 23 ноября, скончался бывший глава республики Хакасия Виктор Зимин. Ему было 58 лет. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
В августе Зимина госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Он проходил лечение в военном госпитале на территории Москвы.
Сегодня в 05:00 мск в Москве скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Организм не смог справиться с тяжёлой формой пневмонии, лёгкие не выдержали, —
приводитсообщение от источника портал 19rus.info.
Зимин руководил Хакасией в период с 2009 года по 2018-й. С января по сентября 2013 года был врио главы республики.
Как ранее передавал NEWS.ru, архимандрит Адриан — хранитель Жадовской иконы Божией Матери — скончался 21 ноября.
Священнослужитель ранее был госпитализирован в реанимацию в Ульяновске с коронавирусом.