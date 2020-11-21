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Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

08:49, 23 ноября 2020 461
Фото: Правительство Республики Хакасия

Ранним утром в понедельник, 23 ноября, скончался бывший глава республики Хакасия Виктор Зимин. Ему было 58 лет. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

В августе Зимина госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Он проходил лечение в военном госпитале на территории Москвы.

Сегодня в 05:00 мск в Москве скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Организм не смог справиться с тяжёлой формой пневмонии, лёгкие не выдержали, — приводит сообщение от источника портал 19rus.info.

Зимин руководил Хакасией в период с 2009 года по 2018-й. С января по сентября 2013 года был врио главы республики.

Как ранее передавал NEWS.ru, архимандрит Адриан — хранитель Жадовской иконы Божией Матери — скончался 21 ноября.

Священнослужитель ранее был госпитализирован в реанимацию в Ульяновске с коронавирусом.

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