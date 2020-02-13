https://static.news.ru/photo/865fab62-4ec7-11ea-9b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывший старший прокурор Игорь Чельдиев в Северной Осетии написал явку с повинной после обнаружения на его участке тела его жены.

Тело Ирины Боженко было найдено на загородном участке прокурора. Чельдиев работал прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, сообщает РЕН ТВ.

Прокурор задержан. Известно, что между ним и его женой произошла ссора, в ходе которого муж ударил жену по голове. После этого Чельдиев спрятал тело жены на своём загородном участке. По факту обнаружения тела заведено уголовное дело.

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