Бывший единорос арестован за пальбу по лодке с людьми

https://static.news.ru/photo/cde56444-b566-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Ленинградской области отправил под арест на два месяца бывшего депутата партии «Единая Россия» округа Измайловское Илью Русинова. По версии следствия, он открыл стрельбу по людям. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Членство молодого парламентария в партии власти после случившегося приостановлено.

Инцидент случился в субботу, 20 июня, в посёлке Приозёрского района. Вечером между 35-летним Русиновым и катающимися на лодке в районе его дачного участка возник конфликт, пишет портал Znak.com.

После этого экс-депутат начал палить по лодке. Одна из женщин, которая находилась в ней, после этого попала в больницу с огнестрельным ранением.

В отношении Русинова возбудили уголовное дело по 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Как сообщал NEWS.ru, пострадавшая отдыхала вместе с мужем и 14-летней дочерью.