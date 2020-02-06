https://static.news.ru/photo/595021d2-48ec-11ea-b231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мособлсуд признал виновным брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика в убийстве двух бизнесменов и незаконном обороте оружия.

Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Рафик и Вагиф Исмаиловы организовали убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылёва. Исполнителем этого преступления был Мехман Керимов. Весной 2018 года он был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.

Дело в отношении Исмаиловых выделено в отдельное производство. В России они арестованы заочно, так как они уехали из страны.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года пригласил Авраама Руссо в ресторан «Прага» в Москве. Бизнесмен потребовал от артиста отменить концерты и заключить с ним договор на выступления. После этого Марданов и Гусаков насильно увезли потерпевшего в дом Исмаилова, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить требования. Исмаилов объявлен в международный розыск. Он заочно арестован по обвинению в убийстве двух человек, писал NEWS.ru.