Большая часть Сухума осталась без энергоснабжения

https://static.news.ru/photo/18947ff2-36e5-11eb-9b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть абхазской столицы Сухума осталась без электроснабжения. Причиной ЧП стала авария на местной подстанции.

К перебоям привело возгорание кабеля, спровоцировавшее пожар, передаёт РИА Новости со ссылкой на обслуживающее предприятие «Черноморэнерго». Огонь уничтожил 16 отходящих фидеров, две секционных и четыре вводные ячейки.

В итоге без электроэнергии остались центральная и западная части Сухума, а также близлежащее село Яштуха.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минэнерго заявили о восстановлении теплоснабжения во Владивостоке.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены. Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке в связи с массовыми отключениями энергоснабжения. Пока последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. В регионе в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак 23 ноября заявил, что для полного восстановления схемы энергоснабжения в Приморском крае потребуется от одного до двух месяцев.