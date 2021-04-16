Более 80 дел возбудили в России за заражение COVID-19 по неосторожности

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В России было возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлёкших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено, — цитирует Горового ТАСС.

Он добавил, что также до конца прошлого года было возбуждено 23 уголовных дела за распространение ложных сведений об эпидемиологических угрозах, а за невыполнение требований законодательства должностными лицами в сфере благополучия населения было выписано более 2 млн протоколов на конец прошлого года.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о людях, которые пренебрегают профилактическими мерами и отрицают пандемию. По его словам, ковид-диссидентом можно быть до того момента, пока сам не заболеешь.

Как писал NEWS.ru, в январе организация «Лига защитников пациентов» обратилась в Верховный суд с требованием отменить обязательное ношение масок, а также постановление правительства России о признании COVID-19 опасной болезнью.