Ковид-диссиденты потребуют в Верховном суде признать коронавирус неопасным

Верховный суд просят отменить обязательное ношение масок. С таким иском туда обратилась организация «Лига защитников пациентов». Помимо этого, организация просит суд отменить постановление правительства о признании коронавируса опасной болезнью для окружающих. Подробнее об исках — в материале NEWS.ru.

Председатель организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский направил в Верховный суд два коллективных иска (есть в распоряжении NEWS.ru) — к главному санитарному врачу и к правительству России. В первом он и его соистцы просят отменить постановление главного санитарного врача от 16 октября 2020 года и обновлённый вариант санитарно-эпидемиологических правил от 22 мая 2020 года — документы предписывают обязательное всеобщее ношение масок. Авторы иска, аргументируя свои требования, сравнивают эти постановления санитарного врача. В майском указано, что граждане обязаны носить медицинские маски, но не уточняется, где именно. В более позднем постановлении граждан обязывают носить уже не медицинские, а гигиенические маски, и указывают места, где это необходимо делать: общественный транспорт, лифты, места массового скопления людей. Истцы видят в этом противоречие: непонятно, какие именно маски нужно носить, так как медицинская и гигиеническая маски — разные изделия. Гигиеническая маска, утверждают они, это текстильно-галантерейное изделие, которое предназначено для фильтрации воздуха, но не для защиты от вирусов. Также они апеллируют к тому, что ношение масок в принципе может быть небезопасным.

Здесь следует отметить, что в целом от нормального, безбарьерного дыхания зависят жизнь и здоровье человека. Любой барьер на пути дыхания является угрозой для здоровья и жизни человека, приводит к удушению, нехватке кислорода (острой и хронической гипоксии) и связанным с этим заболеваниям. Это — общее знание, которое можно определить как презумпцию безбарьерного (свободного) дыхания. Только степень нехватки кислорода отделяет жизнь от смерти, — сказано в заявлении.

Саверский отмечает, что в организацию приходят жалобы людей «на трудности дыхания» из-за ношения масок. Он считает, что наличие рисков у отдельных категорий людей должно исключать режим обязательности для всех людей. Авторы иска также указывают, что всеобщее правило носить маски имело смысл, если бы существовали достоверные данные, что маски безопасны абсолютно для всех, однако таких данных нет.

Fleig / Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Во втором своём заявлении истцы просят признать недействующим постановление правительства № 66, которое было принято 31 января прошлого года. Этим постановлением правительство расширило перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, добавив туда и коронавирус. Авторы иска считают, что постановление не только ущемляет права человека, но и вредит здоровью и даже жизни. Их основная претензия состоит в том, что болезнь была включена в перечень слишком рано, тогда когда о её течении, опасности и последствиях было известно очень мало.

Обозначив коронавирусную инфекцию (COVID-19) как заболевание, представляющее опасность для окружающих, Правительство РФ приравняло её к таким инфекциям, как чума, тиф, сибирская язва и пр., которые содержатся в этом Перечне. Оно без оснований выделило её из числа обычных ОРВИ и гриппов, создав представление о новой, страшной и опасной угрозе, — утверждается в документе.

Александр Саверский в разговоре с NEWS.ru отметил, что именно из-за этого постановления «мы получили локдауны и все остальные неадекватности». Также он обратил внимание на то, что подаётся коллективный иск — а это довольно новая форма. Саверский считает, что это заявление — прецедент: по его словам, к правительству ещё не подавалось коллективных исков.

Это коллективный иск, к нему могут присоединиться все желающие. Это аналог петиции. Петиции уже не работают два года. Мы сейчас создаём новую форму. Александр Саверский президент организации «Лига защитников пациентов» президент организации «Лига защитников пациентов»

Адвокат Зелимхан Бициев рассказал NEWS.ru, что аналогичные обращения в суды были и раньше — например, просили признать недействительными постановления правительства и губернатора Санкт-Петербурга о ношении масок. Но такие иски, по его словам, не имеют успеха. Одной из причин является тот факт, что Верховный суд признал наличие коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Бициев считает, что этот и подобные ему иски будут отклоняться, так как удовлетворение требований и отмена постановлений повлечёт за собой волну жалоб от обычных граждан, которых успели оштрафовать, например, за отсутствие маски.

Адвокат пояснил, чем обусловлена подача заявления именно в Верховный суд.

Роспотребнадзор — это центральный орган по всей России. Это не депздрав Москвы — тогда нужно было бы обжаловать в Мосгорсуде. Я так понимаю, логика была такая. Обжалуется постановление не регионального ведомства, а центрального. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

По словам Саверского, на данный момент исковому заявлению присвоили номер дела, однако к производству оно пока не принято. Он предполагает, что иск могут и не принять: «Если примут, будет скандал».