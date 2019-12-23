https://static.news.ru/photo/66e5e332-25ff-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpgЮжная СуматраФото: Muhammad Tohir/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
Приблизительно 24 человека погибли в ДТП с автобусом в южной провинции Суматра в Индонезии. Ещё 13 человек доставили в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Антара».
ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Информации о причинах ДТП пока не поступало, — сообщил ТАСС.
Известно, что в автобусе находилось 37 пассажиров, отмечает издание Xinhua.