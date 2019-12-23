https://static.news.ru/photo/66e5e332-25ff-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpg Южная Суматра Фото: Muhammad Tohir/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Приблизительно 24 человека погибли в ДТП с автобусом в южной провинции Суматра в Индонезии. Ещё 13 человек доставили в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Антара».

ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Информации о причинах ДТП пока не поступало, — сообщил ТАСС.

Известно, что в автобусе находилось 37 пассажиров, отмечает издание Xinhua.

24 dead, 13 injured after a bus plunged into a ravine in South Dempo district, South Sumatra #indonesia #transport https://t.co/VquPUiNhet pic.twitter.com/bjqZlTX0JL — Horizon Intelligence (@_hozint) December 24, 2019

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирский автобус врезался в бетонную остановку в районе аэропорта им. Давида Бен-Гуриона в Израиле. В ДТП пострадал и водитель автобуса.