Южная Суматра Южная Суматра Фото: Muhammad Tohir/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Приблизительно 24 человека погибли в ДТП с автобусом в южной провинции Суматра в Индонезии. Ещё 13 человек доставили в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Антара».

ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Информации о причинах ДТП пока не поступало, — сообщил ТАСС.

Известно, что в автобусе находилось 37 пассажиров, отмечает издание Xinhua.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирский автобус врезался в бетонную остановку в районе аэропорта им. Давида Бен-Гуриона в Израиле. В ДТП пострадал и водитель автобуса.

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