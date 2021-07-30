Более 170 человек эвакуировали в связи с пожаром в госпитале в Хабаровске

Сильное возгорание произошло на территории клинического госпиталя Восточного военного округа на улице Серышева в Хабаровске. В результате из здания были эвакуированы 178 человек, сообщает портал dvnovosti.
Пламя начало
Люди были эвакуированы из здания ещё до приезда пожарных. Информации о пострадавших нет. Возгорание было быстро ликвидировано, его площадь составила 200 квадратных метров.
Днём ранее масштабный пожар тушили на берегу Братского водохранилища в трёх километрах от посёлка Харанжино в Иркутской области. По предварительным данным, горели штабели леса, высота кладки — более 12 метров.
Ранее сообщалось, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей трёх кварталов.