Более 170 человек эвакуировали в связи с пожаром в госпитале в Хабаровске

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Сильное возгорание произошло на территории клинического госпиталя Восточного военного округа на улице Серышева в Хабаровске. В результате из здания были эвакуированы 178 человек, сообщает портал dvnovosti.

Пламя начало распространяться около часу ночи. По предварительным данным, могли загореться свалка или склад под окнами терапевтического отделения, где были свалены мусор и утеплитель.

Люди были эвакуированы из здания ещё до приезда пожарных. Информации о пострадавших нет. Возгорание было быстро ликвидировано, его площадь составила 200 квадратных метров.

Днём ранее масштабный пожар тушили на берегу Братского водохранилища в трёх километрах от посёлка Харанжино в Иркутской области. По предварительным данным, горели штабели леса, высота кладки — более 12 метров.

Ранее сообщалось, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей трёх кварталов.