https://static.news.ru/photo/e35bc6ce-e4f6-11e9-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Городской автобус, следовавший по маршруту № 83 в Ростове-на-Дону, врезался в опору линии электропередач из-за легковой машины. Шесть из 12 его пассажиров были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Водитель, управляя автобусом МАЗ, чтобы не столкнуться с легковой автомашиной, совершил съезд с дороги вправо, с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП), — сообщили в ГИБДД региона.

Как писал News.ru, в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и автобуса погибли три человека. Авария произошла на трассе в Новоаннинском районе. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. В легковушке находились пять человек, из них двое — дети. Погибли двое мужчин и ребёнок.