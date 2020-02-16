https://static.news.ru/photo/7534c54e-5092-11ea-886f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Иванов Фото: djivanov/vk.com

Диджей и композитор, один из создателей музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии. Его с супругой смыло штормом со скалы и унесло так называемым обратным океанским течением.

Музыкант разбился о скалы, у жены — несколько ссадин и перелом двух пальцев.

Инцидент произошёл в районе пляжа Бонди Бич в Сиднее, сообщает Daily Mail. Издание не называет имён. Личность погибшего в Facebook подтвердил его друг, журналист Михаил Козырев.

Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. <...> Музыка, подаренная нам, звучит в сердце, — написал он.

Иванов был автором множества известных музыкальных композиций. Среди них — ремикс «Собака Баскервилей» на музыку из советского фильма о Шерлоке Холмсе, а также саундтреки к фильму «Бой с тенью» и сериалу «Бригада».

Ранее в Таиланде, как писал NEWS.ru, в результате столкновения двух скоростных катеров пострадала группа российских туристов. Погибли два ребёнка.