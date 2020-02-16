Диджей и композитор, один из создателей музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии. Его с супругой смыло штормом со скалы и унесло так называемым обратным океанским течением.
Музыкант разбился о скалы, у жены — несколько ссадин и перелом двух пальцев.
Инцидент произошёл в районе пляжа Бонди Бич в Сиднее,
Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. <...> Музыка, подаренная нам, звучит в сердце, — написал он.
Иванов был автором множества известных музыкальных композиций. Среди них — ремикс «Собака Баскервилей» на музыку из советского фильма о Шерлоке Холмсе, а также саундтреки к фильму «Бой с тенью» и сериалу «Бригада».
Ранее в Таиланде, как писал NEWS.ru, в результате столкновения двух скоростных катеров пострадала группа российских туристов. Погибли два ребёнка.
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