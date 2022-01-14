Актёра столичного ТЮЗа задержали с наркотиками

Актёр театра юного зрителя Леонид Кондрашов задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков, сообщает MK.RU. Во время осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД, он выбросил свёрток, в котором находилось некое вещество. Экспертиза установила, что это был мефедрон, весом 1,83 грамма. По данному факту проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД
Уроженец Кемерова Кондрашов в 2020 году окончил ГИТИС и тогда же был принят в труппу театра. Занят в спектаклях «Маугли», «Волк и семеро козлят», «Леди Макбет нашего уезда».
Как сообщалось ранее в начале весенней сессии в Госдуме будет обсуждаться вопрос введения в школах обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения. Об этом заявил замглавы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В октябре 2021 года парламентарий направил предложение о введении психологических тестов для школьников министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.