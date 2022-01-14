Актёра столичного ТЮЗа задержали с наркотиками

Актёр театра юного зрителя Леонид Кондрашов задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков, сообщает MK.RU. Во время осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД, он выбросил свёрток, в котором находилось некое вещество. Экспертиза установила, что это был мефедрон, весом 1,83 грамма. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа Рио» около трёх часов ночи 13 января на улице 1905 года. В салоне находились водитель и три пассажира, среди которых был артист ТЮЗа 23-летний Кондрашов. При выходе из машины он попытался избавится от свёртка. Однако инспекторы заметили это и передали его содержимое на экспертизу.

Уроженец Кемерова Кондрашов в 2020 году окончил ГИТИС и тогда же был принят в труппу театра. Занят в спектаклях «Маугли», «Волк и семеро козлят», «Леди Макбет нашего уезда».

Как сообщалось ранее в начале весенней сессии в Госдуме будет обсуждаться вопрос введения в школах обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения. Об этом заявил замглавы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В октябре 2021 года парламентарий направил предложение о введении психологических тестов для школьников министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.