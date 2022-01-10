Госдума весной обсудит введение тестирования на наркотики в школах

В начале весенней сессии в Госдуме будет обсуждаться вопрос введения в школах обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения, заявил замглавы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передаёт РИА Новости. В октябре 2021 года парламентарий направил предложение о введении психологических тестов для школьников министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос, — сказал Милонов.

По мнению депутата, эта мера позволит избежать эпизодов насилия в учебных заведениях. Он добавил, что родители, которые отказываются от проведения тестирования, пытаются скрыть проблему.

Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте ещё можно спасти человека, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что вопрос уже обсуждался на уровне комитета Госдумы.

В октябре Милонов направил обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором предложил ввести регулярное психологическое тестирование для всех российских школьников. Он обратил внимание на участившиеся случаи насилия в учебных заведениях по всему миру, в частности в России.

Как отметил парламентарий, в российских школах гражданской и общей направленности слабо развиты одни из наиболее эффективных методов борьбы с проблемой — профилактика и мониторинг.