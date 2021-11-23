URA.RU: Моргенштерн уехал из России после слов Бастрыкина

Рэпер Алишер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант, по сути, «торгует наркотиками» через соцсети, сообщает URA.RU. По некоторым данным, рэпера видели садящимся на поезд до Минска.

Как сообщает издание, Моргенштерна видели в Смоленске. Он вместе с женой и охранником садился на поезд до Минска. При этом концертов в Смоленске у рэпера не планировалось. Представители музыканта пока не прокомментировали его отъезд из страны.

Накануне Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». По словам защиты рэпера, данное высказывание «вызывает недоумение».

Летом 2021 года Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках и клипах. Разбирательство инициировала Лига безопасного интернета. СКР запланировал ещё раз проверить треки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Следователей интересует контент, который был размещён в Интернете с 2013 по 2021 год.

Кроме того, общественное движение «Ветераны России» попросило прокурора Москвы Дениса Попова, мэра Сергея Собянина и главу столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву «проверить целесообразность и законность проведения концерта» рэпера в одном из ночных клубов Москвы.