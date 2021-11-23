URA.RU: Моргенштерн уехал из России после слов Бастрыкина

Рэпер Алишер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант, по сути, «торгует наркотиками» через соцсети, сообщает URA.RU. По некоторым данным, рэпера видели садящимся на поезд до Минска.
Как сообщает издание, Моргенштерна
Накануне Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». По словам защиты рэпера, данное высказывание «вызывает недоумение».
Летом 2021 года Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках и клипах. Разбирательство инициировала Лига безопасного интернета. СКР запланировал ещё раз проверить треки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Следователей интересует контент, который был размещён в Интернете с 2013 по 2021 год.
Кроме того, общественное движение «Ветераны России» попросило прокурора Москвы Дениса Попова, мэра Сергея Собянина и главу столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву «проверить целесообразность и законность проведения концерта» рэпера в одном из ночных клубов Москвы.