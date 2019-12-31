https://static.news.ru/photo/e91d5076-2bc0-11ea-96c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Жительница Новосибирска получила тяжёлые травмы на горнолыжном курорте «Роза Хутор». На девушку упала вековая пихта, когда она стояла в очереди на подъёмник.

Дерево буквально придавило Марию Сиротенко к земле, вытаскивать пострадавшую помогали более десятка мужчин и спасателей с бензопилами. Девушку доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у неё многочисленные переломы, в том числе закрытый перелом рёбер, переломы семи позвонков, в том числе компрессионные, оскольчатый перелом правой плечевой кости, оскольчатый перелом бедренной кости.

Инцидент произошёл 15 февраля 2018 года, с тех пор её жизнь посвящена лечению и реабилитации. Теперь сибирячка пытается отсудить с курорта ущерб, нанесённый новогодним деревом, пишет КП-Новосибирск.

Она просит взыскать с ответчиков компенсацию на лечение, моральный вред в сумме 5 млн рублей, а также присудить ей половину суммы штрафа за нарушение прав потребителя. Сумма штрафа пока не сообщается.

До падения дерева Сиротенко работала мастером по наращиванию ресниц, а также профессионально танцевала на пилоне и играла небольшие театральные роли в постановках «Красного факела».

Ранее ураганный ветер повалил главную новогоднюю ель, установленную на площади Революции в Вологде. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, писал NEWS.ru.