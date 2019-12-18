https://static.news.ru/photo/46ee71bc-2270-11ea-9134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Воропанов/vk.com

Ураганный ветер повалил главную новогоднюю ель, установленную на площади Революции в Вологде. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Порывы ветра в городе достигали 21 метра в секунду.

По словам мэра Сергея Воропанова, установить ёлку обратно не получится. Ей будут искать замену.

Впрочем, вину за произошедшее неправильно возлагать только на стихию, заявил он. Он упрекнул подрядчика, который устанавливал новогоднюю красавицу.

На 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой. Подрядчику не оплачена работа, так как ни один объект не передан городу, — рассказал он в социальной сети «ВКонтакте».

Он заверил вологжан, что местные власти постараются в кратчайшие сроки установить на центральной площади новую ёлку, «чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением».

Упавшая ель была искусственной, она простояла около недели. По данным ТАСС , сейчас в администрации города обсуждают вопрос об установке настоящего дерева.

Ранее NEWS.ru писал, что в споре о том, какая новогодняя ёлка более экологична — искусственная или натуральная, — не смогли достичь консенсуса даже экологи. Они разошлись во мнениях, при этом приводят аргументы в пользу обеих позиций.