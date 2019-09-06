https://static.news.ru/photo/e8056bf0-d199-11e9-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Бугаев/aero.maxxus.ru.

В сетях компании «Омскэлектро» произошла авария, в результате которой часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества.

Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт, — цитирует ТАСС сообщение аварийно-диспетчерской службы города.

Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Как писал News.ru, потребление электроэнергии в мире в ближайшие 20 лет может увеличиться более чем в два раза. Такой прогноз озвучил глава Минэнерго Александр Новак. Тенденция на рост «более высокими темпами» актуальна уже сейчас, подчеркнул министр.