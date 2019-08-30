https://static.news.ru/photo/f2884342-cbca-11e9-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Потребление электроэнергии в мире в ближайшие 20 лет может увеличиться более чем в два раза. Такой прогноз озвучил глава Минэнерго Александр Новак.

Тенденция на рост «более высокими темпами» актуальна уже сейчас, подчеркнул министр. Этому способствует бурное развитие технологий, из-за чего увеличивается потребление.

Речь идёт и об электромобилях, и о гаджетах, о роботизации многих процессов, приводит слова Новака ТАСС .

Причём именно электричество в перспективе окажется самым востребованным, уверен он: спрос на другие виды энергии повысится в более умеренных масштабах — в полтора-два раза.

При этом, отметил министр, энергетика является одной из основных отраслей экономики, от которой зависит будущее России. Развитие отрасли будет способствовать и развитию страны, подчеркнул Новак.

Ранее, как писал News.ru, Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке проекта создания энергетического коридора «Север — Юг». Таким образом планируется соединить энергосистемы трёх государств.