https://static.news.ru/photo/9feb3d14-c6a8-11e9-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал оценку игры своей команды в проигранном (1:4) столичному «Динамо» матче Кубка мэра Москвы.

Начало было неплохое. А потом череда удалений — и игра сломалась. Играли не в свой хоккей. Тренируемся в одном русле, играем в другом. Пока у нас немного не получается, но на то есть и объективные причины. Думаю, пройдём через эти трудности и всё будет нормально, — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «красно-белых» отметил, что физически его команда неделю назад выглядела лучше, чем сейчас.

Естественно, первый гол соперника повлиял на игру. Но главное, что мы сами неправильно играем. Неделю назад физически выглядели лучше, чем сейчас. В прошлом матче с «Динамо» (контрольная игра в минувшее воскресенье, 18 августа, закончилась победой «Спартака», 2:0. — News.ru) прилично играли, там был свой хоккей, который мы уже месяц тренируем. Готовимся к 2 сентября (день первой игры «Спартака» в чемпионате КХЛ. — News.ru), в принципе, так и планировали, что к этой дате выйдем из-под нагрузок, — подытожил Знарок.

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