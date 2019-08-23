С первых дней как мы встретились с командой, мы договорились, что всё делаем вместе — мы одна семья. На протяжении всех этих месяцев так и происходит. Мы стремимся к улучшению игры всей команды и каждого в отдельности. Все силы положили на то, чтобы показать, как они умеют играть в хоккей. Игра показала, что есть характер и желание выигрывать. Соперник у нас был чемпион, сложная команда, возможно, есть какие-то изменения, но это уже их проблемы, — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.