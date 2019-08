Фото: Daniel Stiller/BildbyrÃ/Global Look Press

Проведший в лиге 17 сезонов (1025 матчей, 2634 минуты штрафа) и занимающий 15-е место в истории по времени, проведенному на скамейке штрафников, Брошир 5 июня был задержан полицией за то, что разбил окно в своем бывшем доме. При обыске у него был обнаружен кокаин. Как сообщает News1, бывшему тафгаю предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Хранение наркотиков», суд назначен на 4 сентября.