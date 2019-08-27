https://static.news.ru/photo/6da088cc-c8e3-11e9-835b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Брашир Фото: Daniel Stiller/BildbyrÃ/Global Look Press

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», «Ванкувер», «Филадельфия», «Вашингтон» и «Рейнджерс» американец Дональд Брашир, чей рост составляет 191 см., обвиняется в хранении наркотиков.

Проведший в лиге 17 сезонов (1025 матчей, 2634 минуты штрафа) и занимающий 15-е место в истории по времени, проведенному на скамейке штрафников, Брошир 5 июня был задержан полицией за то, что разбил окно в своем бывшем доме. При обыске у него был обнаружен кокаин. Как сообщает News1, бывшему тафгаю предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Хранение наркотиков», суд назначен на 4 сентября.

Donald Brashear in court for possession of cocaine https://t.co/VUFDLd0Oh9 pic.twitter.com/qmZ1Lt4Kda — News1 English (@News1English) August 24, 2019

Брашир известен тем, что защищал своих партнёров по команде и бил соперников. В бытность карьеры игрока в составе «Вашингтона» он также защищал форварда Александра Овечкина заявляя: «Если кто-нибудь хоть пальцем попробует тронуть Овечкина — я его уделаю, чтобы он впредь был осторожен и даже не пытался нанести травму Алексу».

Брашир не в первый раз сталкивается с законом. В 2000 году ему предъявляли обвинение в нападении на человека в Ванкувере, а в 2012-м он получил 18-месячный испытательный срок по той же самой статье.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила, что в допинг-пробе нападающего российской сборной Евгения Кузнецова, взятой во время майского чемпионата мира в Братиславе, были обнаруженыследы кокаина. Поскольку россиянин отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал факт употребления наркотика, чиновники федерации приняли решение дисквалифицировать Кузнецова на четыре года, писал News.ru.