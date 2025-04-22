«Второй рекорд Гретцки»: Фетисов назвал следующую цель Овечкина Фетисов: следующей целью Овечкина станет рекорд Гретцки по числу шайб в плей-офф

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Александр Овечкин

Следующей целью капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может стать второй рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, высказал мнение в разговоре порталом «ВсеПроСпорт» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. По его словам, речь идет о достижении по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф.

Я говорил с Сашей Овечкиным, поздравил его с успешным дебютом в плей-офф! Он капитан команды и нацеливает сейчас всех ребят на борьбу за Кубок Стэнли <...>. Овечкину понравилось бить самые невероятные рекорды. Уверен, что второй рекорд Гретцки — это его следующая цель. А мы будем поддерживать Сашу как можем, — сказал он.

Ранее Фетисов предположил, что в ближайшие 100 лет никто не сможет приблизиться к рекорду Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По его словам, воспитанник советской школы станет недосягаемым.

До этого первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил наградить Овечкина за рекордный гол в НХЛ и патриотическую позицию. По его мнению, спортсмен давно заслужил особое признание не только как выдающийся игрок, но и как человек, открыто поддерживающий Россию в международной повестке.