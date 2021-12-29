«Всей команде обидно»: Знарок об отмене МЧМ-2022

Консультант тренера молодёжной сборной России по хоккею Олег Знарок признался, что в команде были расстроены отменой чемпионата мира 2022 года. По его словам, национальная команда страны была «заряжена на победу» и находилась в полном порядке, пишет РИА Новости.

Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно, — заявил он.

Знарок известен по работе со взрослыми сборными России и Латвии, а также с командами ХК МВД, московскими «Динамо» и «Спартаком», санкт-петербургским СКА. В 2021 году занял должность консультанта тренера молодёжной команды страны.

Ранее капитан российской «молодёжки» Марат Хуснутдинов рассказал, как отечественные игроки будут отмечать Новый год в Канаде в условиях карантина. По его словам, если спортсменам запретят выходить из номеров, они поздравят друг друга по видео.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.