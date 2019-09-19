После матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между командами «Академия Михайлова» и «Рязань» в раздевалку рязанской команды ворвались несколько посторонних людей, которые угрожали хоккеисту.
Вчера молодёжная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске. После встречи с местным клубом «Академией Михайлова» в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артёма Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. За спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов, в ответ его тоже оскорбили, — рассказал пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что губернатор рязанской области Николай Любимов и Министр спорта РФ Павел Колобков в курсе произошедшего.
Сейчас готовим заявление в МВД. А российскую федерацию хоккея просим перенести второй матч с «Академией Михайлова» в Рязань. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах, — добавил Арапов.
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