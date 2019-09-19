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Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев осудил хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого обнаружили кокаин.

Я уверен, что он не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень — это не профессия. У него был выявлен кокаин, это повергло многих болельщиков в шок. Правила НХЛ позволили...