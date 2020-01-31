https://static.news.ru/photo/19b90454-43be-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом» сумел забросить победную шайбу за пределами основного времени — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

За 21 секунду до завершения дополнительной пятиминутки решающий гол забил Владимир Э.Ткачёв.

Голкипер «армейцев» Александр Самонов отразил все 20 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне.

Нападающий петербуржцев Илья Каблуков провёл 700-й матч в КХЛ.

СКА (77 очков, 54 игры) и «Авангард» с идентичными показателями занимают вторые места в таблице Западной и Восточной конференций соответственно. «Ястребы» прервали серию из семи побед подряд в чемпионате.

В поединке двух «Динамо» — московского и рижского — убедительную, хотя и волевую победу одержали хоккеисты из российской столицы — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

У гостей, открывших счёт в матче, отличились Александр Протапович (3-я минута) и Микелис Редлихс (49-я).

Авторами голов у москвичей стали Игорь Полыгалов (8-я минута), Андрей Алексеев (27-я), Тему Пулккинен (42-я), Дмитрий Моисеев (44-я) и Дмитрий Яшкин (57-я).

Московское «Динамо» (71 очко, 54 игры) занимает четвёртое место на «Западе», рижане потерпели восьмое поражение кряду и вслед за минскими одноклубниками лишились даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

Во встрече двух команд, отчаянно борющихся за последний шанс зацепиться за плей-офф в Западной конференции, ХК «Сочи» дома переиграл череповецкую «Северсталь» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Дубль оформил швед Мальте Стрёмвалль, дважды реализовавший большинство (на 39-й и 54-й минутах), ещё одну шайбу забросил Юрий Александров (45-я).

Голкипер южан Иван Налимов отразил все 33 броска соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

После этой победы «курортники» находятся в более выгодном турнирном положении, чем «сталевары»: первым необходимо отыграть шесть очков отставания от зоны плей-офф за девять оставшихся игр «регулярки», вторым — восемь очков за восемь игр.

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