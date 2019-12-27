https://static.news.ru/photo/8b7409e4-28bc-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб СКА/facebook.com

Петербургские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях обыграли новосибирскую «Сибирь» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Э. Ткачёв (за 37 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

21-летний голкипер петербуржцев Алексей Мельничук отразил все 36 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне, а кроме того, отметился результативной передачей в эпизоде с голом Кузьменко, набрав первое очко за результативность в своей карьере в КХЛ.

Защитник «Сибири» Константин Алексеев провёл 600-й матч в КХЛ.

СКА (60 очков, 42 игры) после этой победы обошёл на одно очко московских «армейцев» в таблице Западной конференции, выйдя на первое место. В общей таблице КХЛ питерцы сравнялись по очкам с казанским «Ак Барсом», у которого на две игры меньше (40).

«Сибирь» (45 очков, 40 игр) занимает седьмое место в рейтинге команд Восточной конференции, имея одинаковое количество очков с магнитогорским «Металлургом» (восьмое место) и «Адмиралом» из Владивостока (девятое).

В последний день разрешённых регламентом лиги переходов новичком «Сибири» стал форвард Игорь Макаров, выступавший до этого за омский «Авангард», писал ранее NEWS.ru.