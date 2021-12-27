Сборная России разгромила Швейцарию в матче молодёжного ЧМ-2022 по хоккею

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Российская сборная одержала победу над командой Швейцарии в матче молодёжного ЧМ по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе сборной России шайбы забросили нападающие Павел Тютнев, Данила Юров, Матвей Мичков и Дмитрий Злодеев, у швейцарцев отличились Фабиан Рицман и Аттилио Биаска.

Сборная РФ набрала три очка и расположилась на третьем месте в группе B. В следующем матче россияне сыграют против Словакии.

Сборная России по хоккею с поражения начала выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022. В первом матче группового этапа россияне проиграли сборной Швеции со счётом 3:6. Россияне и шведы встретились в Ред-Дире. У победителей шайбы на счету Оскара Олауссона, Симона Эдвинссона, Эмиля Андре, Александера Хольца, Теодора Нидербаха и Даниэля Юнгмана. У россиян отметились Фёдор Свечков и Матвей Мичков, забросивший две шайбы.

Турнир проходит в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.