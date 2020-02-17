https://static.news.ru/photo/92c0e3b8-51b4-11ea-91f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat/vk.com

Шестым клубом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно обеспечившим себе участие в плей-офф, стал уфимский «Салават Юлаев». В очередном матче регулярного чемпионата уфимцы на своей площадке всухую обыграли ХК «Сочи» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Александр Кадейкин (50-я минута) и Линус Умарк (59-я, в пустые ворота).

Голкипер «Салавата» Юха Метсола отразил 21 бросок соперника и отыграл «на ноль» седьмой матч в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (66 очков, 59 игр) занимает шестое место в таблице Восточной конференции и уже точно не выпадет из кубковой восьмёрки клубов, которые примут участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Сочи» по-прежнему отстаёт на три очка от зоны плей-офф в Западной конференции.

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

У «сталеваров» отличились Богдан Потехин (24-я минута) и Томаш Филиппи (47-я), единственную шайбу у гостей на 50-й минуте забросил Райан Спроул.

Нападающий уральцев Брэндон Козун провёл 300-й матч в КХЛ.

«Металлург» (62 очка, 58 игр) и «Куньлунь» (60 очков, 61 игра) продолжают оставаться соседями в таблице «Востока», находясь соответственно на седьмом и восьмом местах. Клубу из Пекина осталось провести лишь один матч регулярного чемпионата.

В поединке двух утративших все шансы на выход в плей-офф команд челябинский «Трактор» дома уступил череповецкой «Северстали» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2).

Победу гостям принесли точные броски Артурса Кулды (4-я минута), Владислава Кодолы (18-я), Андрея А.Алексеева (57-я) и Никиты Хлыстова (за пять секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Уральцы ответили голами чешских форвардов Лукаша Седлака (44-я минута) и Томаша Гики (47-я).

«Трактор» остаётся худшей командой Восточной конференции, «Северсталь» даже при максимуме набранных очков в трёх оставшихся встречах не сможет попасть в плей-офф.

Петербургский СКА в предыдущем поединке чемпионата помешал «Салавату Юлаеву» досрочно оформить путёвку в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.