Российскому хоккеисту «Сан-Хосе» разбили лицо в драке на льду

https://static.news.ru/photo/776129ca-75d0-11eb-980e-96000091f725_660.jpg Николай Кныжов Фото: www.nhl.com/sharks

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Миннесотой» на льду произошла драка игроков двух команд. 22-летний российский защитник «Сан-Хосе» схлестнулся с опытным форвардом гостей Маркусом Фолиньо.

Инцидент произошёл в конце первого периода при счёте 2:1 в пользу «Миннесоты». Для Кныжова драка сложилась неудачно — Фолиньо в кровь разбил ему лицо, лайнсмены остановили соперников — впрочем, сам Маркус не собирался продолжать схватку.

Я первым же ударом попал по нему, а вторым разбил лицо. Я понимаю, что дрался с молодым парнем, который, возможно, не знал всех нюансов подобных схваток. Мне показалось, что ему будет этого достаточно, — рассказал после матча Фолиньо.

Respect for the tough rookie



( @RamTrucks ) pic.twitter.com/CkLxDRTFak — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) February 23, 2021

Оба драчуна получили по пятиминутному штрафу. Кныжов после вернулся на лёд и в середине второго периода успел также заработать ещё одно удаление.

Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счётом 6:2 — в составе гостей, к слову, отличился и Фолиньо. Также гол и результативную передачу записал в свой актив россиянин Кирилл Капризов.

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